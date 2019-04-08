الرياض: علي القرني
وُقعت يوم امس اتفاقية شراكة بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد، لتصنيع طائرات ريموت كنترول رياضية و قطع الغيار, وذلك في مقر المدينة بالرياض.
ووقع الاتفاقية المشرف العام على شؤون البرامج الخاصة بالمدينة المشرف على معهد بحوث الفضاء والطيران الدكتور خالد الحصان، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية سعود الفغم.
وتأتي الاتفاقية بدعم من صاحب ا الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ومعالي مساعده عبدالإله الدلاك، لتحقيق أهداف الهيئة العامة للرياضة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030