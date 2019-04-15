وكالات –
شهدت العاصمة الباكستانية اليوم (الأحد)، مراسم منح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز جائزة الشخصية المؤثرة عالمياً للعام 2018، والتي يمنحها مجلس علماء باكستان للشخصيات الأكثر تأثيراً وخدمةً للإسلام والمسلمين.
وسلّم رئيس باكستان الدكتور عارف علوي، شهادة الجائزة والدرع التكريمية لسفير السعودية في إسلام آباد نواف المالكي خلال فعاليات مؤتمر «الإسلام دين السلم والسلام» العالمي المنعقد في العاصمة الباكستانية.
وفي كلمته خلال المؤتمر، أعلن رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ حافظ محمد طاهر أشرفي، منح الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز جائزة الشخصية المؤثرة عالميًا في العام 2018م، لافتًا إلى أن اختيار الأمير محمد بن سلمان لهذه الجائزة، جاء بناء على توصيات اللجنة لهذا العام 2019م، تقديرًا لجهوده الكبيرة والمتواصلة وأعماله الجليلة لخدمة الإسلام والمسلمين، والعناية بالحرمين الشريفين، والحجاج والمعتمرين والزائرين، ونشر علوم القرآن الكريم والسنة النبوية، والدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس الشريف، والمطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني، والدفاع عن اليمن ووقوفه إلى جانب شعبه الشقيق، ومساندته قضية الجولان السورية المحتلة، ودفاعه المستمر عن الأقليات المسلمين في مختلف دول العالم.
ويأتي اختيار الأمير محمد بن سلمان لهذه الجائزة، نظير مساعدته حكومة وشعب باكستان، والوقوف معها لمواجهة جميع الظروف والتحديات والصعوبات، ودعمه الكبير لدفع عجلة السلام وتعزيز مسيرة السلم والتعاون والتسامح بين الهند وباكستان.
من جهته، أشاد رئيس مجلس علماء باكستان بدعم ولي العهد السعودي لجميع البرامج المخصصة لمكافحة التطرف ومواجهة العنف والتشدد والحقد والكراهية والإرهاب في العالم، ونشره وتعزيزه وعنايته وحرصه الدائم على نشر معاني الوسطية والاعتدال في جميع المجتمعات ودول العالم.
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