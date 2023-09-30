30/09/2023   10:26 ص

الصين والسعودية تعتزمان إجراء تدريب بحري مشترك لمكافحة الإرهاب في أكتوبر

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بكين 28 سبتمبر 2023 (شينخوا) قال متحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية اليوم (الخميس) إن الصين والمملكة العربية السعودية ستجريان تدريبا بحريا مشتركا لمكافحة الإرهاب، في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين في أكتوبر.

وأوضح وو تشيان، المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني، أن التدريب، الذي سيركز على عمليات مكافحة الإرهاب البحرية في الخارج، سيغطي موضوعات تشمل تكتيكات القنص، والتعامل مع القوارب، وهبوط المروحيات، وعمليات الإنقاذ المشتركة.

وأشار وو إلى أن هذا يعد التدريب المشترك الثاني من نوعه بين القوات البحرية لكل من البلدين، مضيفا أنه يهدف إلى تعميق التعاون العملي والودي بين جيشي البلدين وتحسين مستوى التدريب القتالي الحقيقي.

 

الصين والسعودية تعتزمان إجراء تدريب بحري مشترك لمكافحة الإرهاب في أكتوبر

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