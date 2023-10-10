أبهـا 25 ربيع الأول 1445 هـ الموافق 10 أكتوبر 2023 م واس
رعى معالي رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، أمس، اللقاء الختامي لبرنامج التدريب الصيفي لعام 1444هـ، الذي نظمته وحدة التدريب والتبادل الطلابي التابعة لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية، وذلك في مركز المؤتمرات والمعارض بالمدينة الجامعية بالفرعاء.
وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، أنه تم خلال هذا العام تدريب قرابة 1119 طالبًا وطالبة من كافة كليات الجامعة، وتقديم 10 شهادات احترافية في المسار العام، إلى جانب 3 شهادات مهنية تخصصية قدمتها كلية الصيدلية، وكلية اللغات والترجمة، ومركز المهارات السريرية بكلية الطب.
وأكد دعجم، أن الجامعة سعت من خلال تنفيذ برنامج التدريب الصيفي إلى تحقيق أحد مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، مضيفًا أن الشهادات الاحترافية تعد أحد ممكنات تطوير الموارد البشرية، لما لها من دور كبير في تعزيز تنافسية الخريجين، وفتح آفاق واسعة لهم في سوق العمل، من خلال تزويدهم بالمهارات العملية، والمعرفية العميقة، التي يتطلبها سوق العمل في الوقت الحالي.
بدورها قدّمت وكيلة عمادة شؤون الطلاب ومسؤولة وحدة التدريب والتبادل الطلابي بالجامعة الدكتورة منى عبدالله الشهري، شرحًا موجزًا تناولت فيه تفاصيل البرامج التدريبية في المسار التخصصي الذي اشتمل على برنامج التدريب المكثف لنظام اختبار اللغة الإنجليزية العالمي (IELTS)، والذي اجتازه ٦٩ طالبا وطالبة، قدمته كلية اللغات والترجمة، وبرنامج دعم الحياة الأساسي (BLS) استفاد منه ٤٦٠ طالبا وطالبة ممن تنطبق عليهم الشروط في جميع أقسام الكليات الصحية بالجامعة، قدمه مركز المهارات السريرية بكلية الطب، كما قدمت كلية الصيدلة شهادة المهارات السريرية (ASHP) لطلاب الصيدلة الدوليين، ٨٠ طالبا وطالبة ممن تنطبق عليهم الشروط.
// انتهى //
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