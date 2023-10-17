قفزت الكويت أمس قفزة جديدة في مجال تمكين المرأة في مجال القضاء، وأصبحت رسمياً الأولى عربياً وفي الشرق الأوسط في عدد القاضيات، اللواتي سيصبح عددهن 90 قاضية كويتية بعد دخولهن من بوابة النيابة العامة كوكيلات للنائب العام.
وقال مصدر مطلع لـ القبس إن المجلس الأعلى للقضاء وافق أمس على تعيين 19 وكيلة نيابة إلى جانب نحو 100 وكيل نيابة كدفعة جديدة، للمسارعة في اختيار المتفوقين والمؤهلين لهذه الوظيفة وسد النقص و«تكويت» مرفق القضاء.
أضاف المصدر أنه منذ فتح باب القبول للإناث في وظيفة وكيلة نيابة وحتى الآن، جرت ترقية 15 وكيلة نيابة إلى منصب «قاضية»، ترأست بعضهن دوائر في محكمة الجنح، نظراً لكفاءتهن والخبرة التي تمتعن بها، بعد المشاركة في إجراء التحقيق في أصعب وأخطر القضايا في النيابة العامة.
وذكر المصدر أن جميع وكيلات النيابة المقبولات سيتم ترقيتهن إلى قاضيات ومستشارات في المستقبل، وذلك وفق الترقيات التي يصدرها المجلس الأعلى للقضاء.
وخلص المصدر الى القول إن قبول الإناث مستمر بعد اعتماد المساواة بين الجنسين في هذه الوظيفة الحساسة، مشيراً أن المجلس الأعلى للقضاء يفخر بما حققته المرأة في هذه الوظيفة من ذكا
وخبرة وكيفية التعامل مع أصعب القضايا