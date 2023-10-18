موسكو 18 أكتوبر 2023 (شينخوا)
ندد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف اليوم (الأربعاء) بالهجوم الذي وقع على مستشفى في قطاع غزة ووصفه بأنه جريمة حرب “وحشية” تتحمل الولايات المتحدة مسؤوليتها.
وكتب ميدفيديف على قناته على وسائل التواصل الاجتماعي أن “الهجوم الوحشي على مستشفى في قطاع غزة هو بلا شك جريمة حرب”.
وأضاف أن “المسؤولية النهائية عن ذلك تقع على عاتق أولئك الذين يستفيدون بلا مبالاة من الحروب في بلدان مختلفة وفي قارات مختلفة. وأولئك الذين يوزعون أموالا هائلة بلا تفكير مقابل الأسلحة، ويقومون بزيادة الإنتاج في مجمعهم الصناعي العسكري. وأولئك الذين يبثون بشكل مخادع عن مهمتهم العالمية لحماية القيم الديمقراطية. الولايات المتحدة الأمريكية”.
وخلف الهجوم على مستشفى الأهلي المعمداني في وسط مدينة غزة يوم الثلاثاء مئات القتلى والجرحى.