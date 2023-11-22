كشفت بي بي سي عن قائمتها التي تضم 100 امرأة ملهمة ومؤثرة من جميع أنحاء العالم لعام 2023.
ومن بينهن محامية حقوق الإنسان أمل كلوني، ونجمة هوليوود أمريكا فيريرا، وأيقونة الحركة النسوية غلوريا ستاينم، والسيدة الأمريكية الأولى السابقة ميشيل أوباما، وصاحبة شركة التجميل هدى قطان، ولاعبة كرة القدم الحائزة على جائزة الكرة الذهبية أيتانا بونماتي، وخبرية الذكاء الاصطناعي تيمنيت جيبرو.
وفي عام سيطرت فيه الحرارة الشديدة وحرائق الغابات والفيضانات وغيرها من الكوارث الطبيعية على عناوين الأخبار، تسلط القائمة الضوء أيضاً على النساء اللواتي يعملن لمساعدة مجتمعاتهن على التصدّي للتغير المناخ واتخاذ الإجراءات اللازمة للتكيف مع آثاره.
على قائمة بي بي سي التي تضمّ 100 امرأة، عرّفنا بـ 28 رائدة في مجال المناخ، قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28)