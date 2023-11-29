29/11/2023   10:27 م

اتحاد الم}رخين العرب يعقد اجتماعه 30 بالقاهرو

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‫ عقد اتحاد المؤرخين العرب في القاهرة
اجتماعه ٣٠ ا
‫ عقد اتحاد المؤرخين العرب في القاهرة
اجتماعه ٣٠ امس بحضور كوكبة من علماء التاريخ في الوطن العربي الذي اعتاد عقد مؤتمره سنويا
ومن أبرز الشخصيات السعودية المشاركة
معالي د علي النملة
معالي د اسماعيل البشري سعادة الدكتور احمد عمر الزيلعي
ساعدة د ابراهيم المزيني
د إبراهيم الاسمري
د عبدالله الرحمن المديرس
د سعد بن عثمان القحطاني
د عبد الله الغامدي
الكاتب والمؤرخ محمد بن ناصر الأسمري
وفاز باحثتان سعوديتان بجائزة د عبد الله النعيم
كما كان لحضور الوزير المصري السابق البروفيسور محمد صابر عرب مكانة مقدرة من الـ iPhone‬مس بحضور كوكبة من علماء التاريخ في الوطن العربي الذي اعتاد عقد مؤتمره سنويا
ومن أبرز الشخصيات السعودية المشاركة
معالي د علي النملة
معالي د اسماعيل البشري سعادة الدكتور احمد عمر الزيلعي
ساعدة د ابراهيم المزيني
د إبراهيم الاسمري
د عبدالله الرحمن المديرس
د سعد بن عثمان القحطاني
د عبد الله الغامدي
الكاتب والمؤرخ محمد بن ناصر الأسمري
وفاز باحثتان سعوديتان بجائزة د عبد الله النعيم
كما كان لحضور الوزير المصري السابق البروفيسور محمد صابر عرب مكانة مقدرة من الـجميع

اتحاد الم}رخين العرب يعقد اجتماعه 30 بالقاهرو

ثقافة وفنون
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