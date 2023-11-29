عقد اتحاد المؤرخين العرب في القاهرة
اجتماعه ٣٠ ا
عقد اتحاد المؤرخين العرب في القاهرة
اجتماعه ٣٠ امس بحضور كوكبة من علماء التاريخ في الوطن العربي الذي اعتاد عقد مؤتمره سنويا
ومن أبرز الشخصيات السعودية المشاركة
معالي د علي النملة
معالي د اسماعيل البشري سعادة الدكتور احمد عمر الزيلعي
ساعدة د ابراهيم المزيني
د إبراهيم الاسمري
د عبدالله الرحمن المديرس
د سعد بن عثمان القحطاني
د عبد الله الغامدي
الكاتب والمؤرخ محمد بن ناصر الأسمري
وفاز باحثتان سعوديتان بجائزة د عبد الله النعيم
كما كان لحضور الوزير المصري السابق البروفيسور محمد صابر عرب مكانة مقدرة من الـ iPhoneمس بحضور كوكبة من علماء التاريخ في الوطن العربي الذي اعتاد عقد مؤتمره سنويا
ومن أبرز الشخصيات السعودية المشاركة
معالي د علي النملة
معالي د اسماعيل البشري سعادة الدكتور احمد عمر الزيلعي
ساعدة د ابراهيم المزيني
د إبراهيم الاسمري
د عبدالله الرحمن المديرس
د سعد بن عثمان القحطاني
د عبد الله الغامدي
الكاتب والمؤرخ محمد بن ناصر الأسمري
وفاز باحثتان سعوديتان بجائزة د عبد الله النعيم
كما كان لحضور الوزير المصري السابق البروفيسور محمد صابر عرب مكانة مقدرة من الـجميع
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