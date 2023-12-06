كانبيرا 6 ديسمبر 2023 (شينخوا) اختار الاستراليون أخيرا بعد تصويت جماهيري اسم أول مركبة استرالية ستتجول على سطح القمر.
وأعلنت وكالة الفضاء الأسترالية اليوم (الأربعاء) فوز اسم “رو-فر”، الذي يتضمن حيوان الكنغر الشهير في البلاد، بنسبة 36 بالمائة من أصوات الجمهور، متغلبا على منافسيه “كولامون” و”كاكيرا” و”ميتشيب” في القائمة المختصرة النهائية.
وتم اختيار الاسماء الأربعة من بين أكثر من 8 آلاف اقتراح مقدم من قبل لجنة خبراء وكالة الفضاء الأسترالية في أواخر نوفمبر. وطُرحت الاسماء للاستفتاء عبر الإنترنت لاختيار الاسم النهائي، حيث أدلى ما يقرب من 20 ألف شخص يصوتهم لاختيار الاسم المفضل.
ومن المقرر أن يتم إرسال المركبة “رو-فر” إلى القمر كجزء من مهمة ارتميس التي ستطلق في 2026 أو 2027 بموجب اتفاق مع وكالة ناسا.
وبمجرد وصول المركبة شبه المستقلة إلى سطح القمر، والتي يبلغ وزنها 20 كجم، ستقضي 14 يوما أرضيا في جمع التربة التي سيتم اختبارها لاستخراج الأكسجين– وهي عملية أساسية باتجاه تأسيس وجود بشري على القمر، على حد وصف وكالة الفضاء الاسترالية.