كانبيرا 11 ديسمبر 2023 (شينخوا)
اختبرت وكالة العلوم الوطنية الأسترالية بنجاح أول نظام في العالم لمراقبة جودة المياه والتنبؤ بها في “سلة المأكولات البحرية” للبلاد.
أعلنت بعثة أكوا ووتش أستراليا في منظمة الكومنولث للأبحاث العلمية والصناعية يوم الاثنين أن تكنولوجيتها، التي تعمل كخدمة في مجال الطقس لرصد جودة المياه من خلال جمع البيانات من أجهزة استشعار المياه والأقمار الصناعية، قد أكملت الاختبارات الأولية في خليج سبنسر بولاية ساوث أستراليا.
يوفر خليج سبنسر الكثير من المأكولات البحرية في أستراليا، وهو ممر كبير غني بالحياة على الساحل الجنوبي لأستراليا.
تم اختياره كأول موقع تجريبي لتكنولوجيا أكوا ووتش في ضوء صناعة تربية الأحياء المائية التي يذخر بها وتحقق إيرادات قيمتها 238 مليون دولار أسترالي (156.4 مليون دولار أمريكي) سنويا.
تطبق هذه التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ونماذج الكمبيوتر على البيانات البيئية لتوفير مراقبة جودة المياه والتنبؤ بها في الوقت الحقيقي، مع عزم فريق منظمة الكومنولث للأبحاث العلمية والصناعية استخدامها في مزارع المأكولات البحرية لرفع الإنتاجية.
وفي هذا الصدد قال ناغور شيروكورو، وهو عالم بارز بمنظمة الكومنولث للأبحاث العلمية والصناعية، في بيان إعلامي أنه بعد هذه التجربة الناجحة، يحول الفريق الآن تركيزه إلى جمع البيانات من صناعة تربية الأحياء المائية للمساعدة في توفير التحذيرات المبكرة من الأحداث البحرية الضارة مثل تكاثر الطحالب.
وذكر أن “خليج سبنسر يُسمى ‘سلة المأكولات البحرية لأستراليا’ لسبب وجيه”.
وقال “نحن نمد يدنا إلى هذه الصناعة لنكون من أوائل الجهات التي تعتمد تكنولوجيا أكوا ووتش، وهو ما يسمح لها بمراقبة جودة المياه والتنبؤ بها أثناء قيامنا ببناء النظام”.
جدير بالذكر أن منظمة الكومنولث للأبحاث العلمية والصناعية قامت بإنشاء بعثة أكوا ووتش في مارس 2023 بهدف توفير نظام لرصد جودة المياه من الأرض إلى الفضاء بالنسبة لأستراليا والعالم.