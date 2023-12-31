انتُخبت المملكة العربية السعودية رئيسًا للاجتماع الـ11 للجنة التراث في العالم الإسلامي، باختيار مستشار اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم المهندس محمد العيدروس رئيسًا للسنوات الأربع القادمة، وذلك بمقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في إطار التشكيل الجديد للجنة الذي تم اعتماده خلال الدورة الـ12 لمؤتمر وزراء الثقافة في العالم الإسلامي، التي استضافتها دولة قطر في شهر سبتمبر 2023.
وأوضح بيان للإيسيسكو أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الملفات التي تقدمت بها الدول الأعضاء لتسجيل مواقعها التاريخية وعناصرها الثقافية على قوائم التراث في العالم الإسلامي، ومناقشة تقرير حول أنشطة مركز التراث في العالم الإسلامي.
وبالمناسبة، أشاد المدير العام للإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك بعمل لجنة التراث في العالم الإسلامي بتشكيلها السابق، برئاسة دولة الكويت، وما بذلته من جهود، وما حققته من نتائج لتسجيل تراث العالم الإسلامي.. مشيرًا إلى أن اللجنة ركيزة أساسية في استراتيجية المنظمة لحماية وصون التراث، التي تتضمن أيضًا بناء قدرات الشباب والعاملين في مجال التراث.
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