انطلقت أمس أعمال القمة العالمية للحكومات 2024 التي تعقد تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل» وتستمر حتى يوم غد الأربعاء في دبي بمشاركة أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة.
وتستشرف النسخة الجديدة من القمة، الفرص والتحديات المستقبلية، وأبرز التحديات التي يواجهها العالم في جملة من القضايا الملحة، كما تناقش سبل الوصول إلى رؤى مشتركة، للارتقاء بالعمل الحكومي، وتوثيق التعاون بين حكومات العالم، وتبادل الخبرات والتركيز على قصص ونماذج ملهمة في العمل الحكومي تركت آثاراً إيجابية وأحدثت تغييراً حقيقياً في واقع دولها ومجتمعاتها.
كما بحث سموه، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون بين الإمارات ومصر على مختلف المستويات، مؤكداً سموه عمق أواصر الروابط، ومتانة العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تجمع دولة الإمارات، بجمهورية مصر العربية الشقيقة، والحرص المشترك على تطويرها والنهوض بها إلى مستويات جديدة في مختلف المجالات.
كما بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وأجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة، ومستجدات مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارات، وسبل تعزيز أوجه التعاون مع مجموعة البنك الدولي، وقال سموه: «تثمّن دولة الإمارات جهود البنك الدولي الرامية إلى القضاء على الفقر، وتعزيز الرخاء على مستوى العالم، والعمل على إيجاد فرص نمو اقتصادي مستدام، والاستثمار في بناء الطاقات البشرية».