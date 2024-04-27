منحت منظمة «صوت المرأة الآن»، ومقرها لوس أنجلوس كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، الكاتبة والإعلامية عهدية أحمد السيد جائزة «نساء يصنعن التغيير» أثناء مهرجان صوت المرأة السينمائي العاشر.
وأشارت المدير التنفيذي للمنظمة هايدي باش هارود، إلى أن العالم يجب أن يستمع إلى الأصوات التي تدافع عن حقوق النساء في كل مكان، خصوصاً في ظل الصراعات التي دمرت الكثير من الناس في مختلف أنحاء العالم.
وقالت «عهدية صوت عربي دائما ما يؤكد أهمية الالتزام بالنهوض بالمرأة، وتدعو إلى السلام واحترام حقوق الإنسان. في منظمة صوت المرأة الآن، يشرفنا كثيرًا أنها قبلت جائزة المرأة التي تصنع التغيير».
وأضافت هايدي باش أن الجائزة تعكس تقدير المنظمة للمرأة العربية التي تؤمن وتعمل على توصيل صوت النساء في كل بقاع الأرض؛ من أجل الحفاظ على حقوقهن، وما وصلت إليه السيد دليل على دعم وتقدم المرأة البحرينية في المجال الصحفي والإعلامي.
وشاركت عهدية أحمد السيد في جلسة أسئلة وأجوبة حول موضوع المهرجان «العواقب التي تواجهها المرأة للتقدم إلى الأمام».
وتعليقاً على الجائزة، قالت السيد: «يشرفني منحي جائزة Women Make Waves لعام 2024 من منظمة صوت المرأة الآن في الولايات المتحدة الأمريكية».
وتابعت «فخورة لكوني أول امرأة عربية تحصل على هذه الجائزة وأن أحمل علم بلدي الذي زرع ونمى فيني الإيمان بأهمية الصحافة والأعلام وهذا خير دليل أننا نشهد اليوم حراكاً لا يدعم تقدم المرأة فقط بل يدعم حرية الصحافة والتعبير».
وقالت «أهدي هذه الجائزة إلى بلادي الغالية وإلى كل زميلاتي الإعلاميات في البحرين ودول مجلس التعاون والعالم أجمع اللاتي يمتلكن أصواتاً تدافع عن حقوق النساء في كل مكان».
وتحدثت عهدية عن تقدم المرأة البحرينية في جميع المجالات، خصوصا المجال الصحفي والإعلامي بدعم من الراعي الأول لحرية الصحافة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، مضيفة «عملت في الصحافة منذ أكثر من 30 عاما ولم أشهد سوى دعم المرأة في جميع القطاعات واحترام حرية الصحافة والرأي، واليوم نشهد تطورات مذهلة في دول الخليج، فمنذ المشروع الإصلاحي للسعودية فإن تقدم المرأة السعودية وتمكينها نابع من احترام القيادة لها، قيادة تحافظ على حقوقها فهنيئا للسعودية على هذا الإنجاز، وفي الإمارات نشهد اليوم نجاح المرأة الإماراتية في جميع القطاعات الحكومية والخاصة، ونفخر بما حققته، فهي كانت وستظل دائما مميزة ومشرفة. وهناك أمثلة كثيرة في عالمنا العربي تبرهن على أن المراة لها صوت مسموع، ففي مصر ناضلت المرأة المصرية من أجل إعادة هذه الأرض الغالية من قبضة الإخوان المسلمين بعد ما سُمّيَ بالربيع العربي، فكل احترامي وتقديري لصوت المرأة المصرية».
يذكر أن عهدية أحمد السيد حصدت جائزة أفضل صحفية عربية لعام 2019 من منظمة لندن العربية.
وعلى مدى السنوات الـ32 الماضية، تحدثت عهدية وكتبت عن قضايا حقوق المرأة، كما أنها عضو مؤسس في جمعية هيومن رايتس ووتش البحرينية وهيئة المرأة العربية في دبي، وكانت أول امرأة تترأس جمعية الصحفيين البحرينية.
وتأسست منظمة صوت المرأة الآن عام 2010 وتهدف إلى الدفاع عن حقوق المرأة من خلال تنظيم مهرجانات سينمائية وأنشطة اخرى، تأكيداً على رؤيتها في أن تصبح أصوات النساء مسموعة في كل العالم وتعزيز حريتهن في التعبير والنضال من أجل الحصول على حقوقهن المدنية والاقتصادية والسياسية والمساواة بين الجنسين.
وقامت المنظمة أيضا بعمل مكتبة أرشيفية للأفلام والدوريات المنشورة والبرامج التعليمية وورش العمل والتدريب مع توفير منح دراسية.