التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، بعد وصوله إلى جدة في مستهل جولة إقليمية تشمل أيضا مصر وإسرائيل.
وكان بلينكن قد بحث في وقت سابق، الأربعاء، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، الحاجة المُلّحة لحماية المدنيين في غزة، فيما تحاول واشنطن تسريع الجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب المستمرة منذ نحو ستة اشهر.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في بيان، إن بلينكن وبن فرحان “ناقشا الحاجة المُلّحة لحماية جميع المدنيين في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية على الفور للمحتاجين”.
وتابع ميلر أن بلينكن “شدد على أهمية استمرار التنسيق الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين بشأن حل النزاع في غزة والتحضير لمرحلة ما بعد النزاع”.
وتعد السعودية هي المحطة الأولى في الجولة السادسة لبلينكن في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ومن المقرر أن يزور بلينكن الخميس مصر التي تقود، مع الولايات المتحدة وقطر، جهود الوساطة بين إسرائيل وحماس لإرساء هدنة في غزة.
وفي جدة والقاهرة، سيناقش بلينكن جهود التوصل “لاتفاق إطلاق نار فوري يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن”، حسب ما أفاد ميلر الثلاثاء.
وسيتناول بلينكن أيضاً مسألة “المسار السياسي للشعب الفلسطيني مع ضمانات أمنية لإسرائيل، وبنية للسلام والأمن الدائمين في المنطقة”.
ونقلت وكالة رويترز بأن بلينكن سيلتقي عدة وزراء خارجية عرب خلال زيارته لمصر، وأظهرت مذكرة لوزارة الخارجية المصرية أن وزراء خارجية مصر والسعودية وقطر والأردن ووزيرة التعاون الدولي الإماراتية ومسؤول فلسطيني كبير سيجتمعون يوم الخميس مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في القاهرة.
كما تستضيف القاهرة، اليوم الخميس، اجتماعًا وزاريًا عربيًا بين وزراء خارجية مصر والسعودية وقطر، والأردن ووزيرة الدولة الإماراتية لشئون التعاون الدولي وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
حيث يشارك في الاجتماع وزير الخارجية سامح شكري، وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، ووزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزيرة الدولة الإماراتية لشئون التعاون الدولي ريم الهاشمي، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ .
ويعقد في اليوم نفسه بالقاهرة اجتماع بين وزراء خارجية مصر والسعودية وقطر والأردن ووزيرة الدولة الإماراتية لشئون التعاون الدولي وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ووزير الخارجية الأمريكي.