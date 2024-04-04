واس – الرياض:
أعلنت هيئة التراث أمس الأول، اعتماد تسجيل وتوثيق 70 موقعاً أثرياً جديداً في السجل الوطني للآثار؛ ليصبح عدد المواقع المسجلة 8917 موقعاً أثرياً في مختلف مناطق المملكة، تُمثل في مجملها إرثاً وطنياً يعكس الثراء التاريخي والثقافي للمملكة.وأوضحت الهيئة أن تسجيل المواقع الأثرية في السجل الوطني للآثار يمر بمجموعة من الإجراءات، بدءاً من اكتشاف الموقع ثم معاينته من قبل المختصين للتحقق من أثريّته، وانتهاء بإعداد وكتابة التقارير العلمية والفنية اللازمة حول الموقع الأثري.
شملت المواقع الأثرية المكتشفة حديثاً مجموعة من مناطق المملكة، حيث كانت منطقة عسير الأكثر من ناحية العدد بإجمالي 14 موقعاً، تلتها منطقة الجوف بـ13 موقعاً، ومنطقة حائل ضمّت 12 موقعاً، بالإضافة إلى 11 موقعاً أثرياً بمنطقة جازان، كما تم تسجيل 7 مواقع في منطقة القصيم، و6 مواقع في المدينة المنورة، إضافة إلى موقعين أثرييّن في منطقة الرياض، فيما كانت المنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة حاضنة لموقع أثري وحيد لكل منطقة.