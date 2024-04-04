أعلن صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود عن إطلاق منصة إلكترونية للمخطوطات جاءت بتعاون بين وزارة الثقافة وهيئة المكتبات، متضمنة في مرحلتها الأولى أكثر من 126 ألف مخطوط من نوادر المخطوطات العربية القديمة.
وتقدم المنصة محتواها من خلال الرابط الإلكتروني https://culturalhub.moc.gov.sa/ar-SA/ManuscriptListing، وقد أُدرجت فيها مخطوطات نادرة تتناول بحوراً معرفية متنوعة، مع ذكر نبذة عن المخطوطة ومصدرها ومكان حفظها.
وتعد المنصة واحدة من المنتجات المعرفية التي تقدمها وزارة الثقافة بالتعاون مع هيئة المكتبات لخدمة الثقافة العربية، وإتاحة المعرفة لجميع الباحثين، وذلك بالتعاون مع مؤسسات القطاع غير الربحي والمكتبات التي أتاحت ما تملكه من مخطوطات عبر هذه المنصة.