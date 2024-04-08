لرياض 29 رمضان 1445 هـ الموافق 8 أبريل 2024 م واس
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توحيد موعد صرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين والمستفيدين المشمولين بنظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية كافة، وصرفها بداية كل شهر ميلادي ابتداءً من 1 مايو 2024م.
وبينت أن هذا الإجراء يأتي حرصاً منها على توافق موعد صرف المعاشات وتوحيده للعملاء كافة بما يضمن توحيد صرف المنافع التأمينية وتوحيد الإجراءات المتشابهة بين متقاعدي ومستفيدي أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في المملكة, كما يأتي تماشياً مع خطوات دمج العمليات والإجراءات التي أتت بعد قرار مجلس الوزراء رقم 657 وتاريخ 15 / 11 / 1442 الذي قضى بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن هذا التعديل سيتم بموجبه صرف المعاشات للعملاء كافة في اليوم الأول من كل شهر ميلادي ابتداءً من التاريخ المشار إليه، حيث سيتم صرف معاش شهر مايو في اليوم الأول منه، ويستمر بعد ذلك صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر ميلادي.
وأضافت المؤسسة أن صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر ميلادي يعد صرفاً مقدماً لمعاش الشهر ذاته، مقارنة بموعد الصرف السابق نهاية الشهر الميلادي.
وأكدت أنه حرصاً من المؤسسة على عدم تأثر أي من العملاء بهذا التعديل فسيكون صرف معاشات شهر أبريل لمتقاعدي ومستفيدي نظامي التقاعد المدني والعسكري في موعده في اليوم الخامس والعشرين من شهر أبريل، على أن يصرف لهم معاش شهر مايو في اليوم الأول من شهر مايو وبذلك يتم توحيد موعد صرف المعاشات التقاعدية للعملاء كافةً ابتداءً من 1 مايو 2024م.
مما يُذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في سعي مستمر لتحسين الإجراءات وتسريع العمليات وتقديم المنتجات والخدمات التي من شأنها تحقيق أحد أهدافها الإستراتيجية المتمثلة في تعزيز رضا العملاء وتقديم القيمة المضافة لهم.
- توحيد موعد صرف معاشات التقاعد للعملاء كافة وصرفها مقدماً بداية كل شهر ميلادي ابتداءً من الأول من مايو القادم
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