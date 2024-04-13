بكين 13 أبريل 2024 (شينخوا) تواصل المحركات الصينية المُطورة ذاتياً التي تم تركيبها على التلسكوب الصيني الراديوي الكروي بقطر خمسمائة متر (فاست)، العمل بسلاسة منذ أشهر دون تسجيل أي أعطال.
وتوجد على التلسكوب المذكور أكثر من 2000 لوحة مرايا، فيما يتمثل الدور الرئيسي للمحركات بضبط زوايا أسطح المرآة باستمرار، ما يضمن بالتالي عمل التلسكوب بقدرته المثلى.
ومع ذلك؛ ونظراً للحاجة إلى التشغيل المتواصل على مدار 24 ساعة ضمن ظروف البيئات الخارجية القاسية، تتطلب المحركات المذكورة موثوقية ومتانة عاليتين للغاية من حيث العمر الافتراضي والأداء.
وبعد عامين من العمل الشاق، تغلبت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا مركبات الإطلاق على العديد من التحديات التقنية ونجحت في تطوير محركات تتميز بموثوقية عالية وعمر افتراضي أطول وضوضاء أقل وانبعاث حرارة منخفض.
وتلبي المحركات الجديدة بعد تحسينها حالياً المتطلبات التشغيلية لمشروع “فاست”، فيما سيعمل فريق المشروع لاحقاً على تحسين أداء المحركات مع التركيز على التشخيص الذكي للأعطال