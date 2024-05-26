بكين 24 مايو 2024 (شينخوا) أصدر مركز الدراسات الصيني- العربي للإصلاح والتنمية مؤخرا كتابا جديدا بعنوان ((أبرز الأحداث لمنتدى التعاون الصيني- العربي على مدى عشرين عاما))، وذلك بمناسبة مرور عشرين عاما على تأسيس المنتدى المذكور.
ويهدف الكتاب إلى تلخيص التجارب الناجحة لأعمال منتدى التعاون الصيني- العربي خلال العقدين الماضيين، لا سيما تجربة بناء المنتدى في العصر الجديد، وعرض إنجازات التعاون الجماعي الصيني- العربي. وتم إصدار الكتاب على الموقع الإلكتروني للمركز المذكور وموقع وزارة الخارجية الصينية.
من خلال الكتاب، يمكن الإدراك تماما أن حجم التعاون بين الجانبين في زيادة مستمرة على مختلف الأصعدة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو حتى الفنية، وهو ما يدل على ازدياد الانفتاح والتواصل بين الجانبين.
وجاء في مقدمة الكتاب التي كتبها وانغ قوانغ دا، الأستاذ في جامعة شانغهاي للدراسات الدولية والأمين العام لمجلس إدارة مركز الدراسات الصيني- العربي للإصلاح والتنمية: “قد مضى عام ونصف على القمة الصينية- العربية الأولى، وظل الجانبان الصيني والعربي يلتزمان بروح الصداقة الصينية- العربية ويتقدمان نحو بناء المجتمع الصيني- العربي للمستقبل المشترك في العصر الجديد، ويعملان على تنفيذ الأعمال الثمانية المشتركة للتعاون العملي الصيني- العربي، وتعزيز بناء منتدى التعاون الصيني- العربي، وقد حقق التعاون العملي بين الجانبين نتائج ملحوظة في كافة المجالات. وفي ظل البيئة الدولية المعقدة والمتقلبة والمحفوفة بالاضطرابات، فإن التعاون بين الصين والدول العربية يضخ المزيد من عوامل الاستقرار والطاقة الإيجابية في العالم. للأمتين الصينية والعربية الطموحات ذاتها، فلا شك أنهما ستتقدمان إلى الأمام يدا بيد، وتتجاوزان الصعوبات معا، وتتغلبان على التحديات كافة، وتحققان الازدهار المشترك وتخلقان عالما أجمل”.
هذا وسيعقد الاجتماع الوزاري الـ10 لمنتدى التعاون الصيني العربي في نهاية الشهر الجاري في بكين، وسيتضمن نقاشات متعمقة حول آليات التعاون الصيني- العربي، مع تطلعات وآفاق جديدة لاستشراف مستقبل العلاقات بين الجانبين. كما سيتم التركيز على صياغة خطة تنمية شاملة للعلاقات الصينية- العربية.