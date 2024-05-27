يزور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وقادة الإمارات العربية المتحدة والبحرين وتونس، الصين هذا الأسبوع، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية في بكين، الاثنين.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية في بيان، إن الزعماء سيقومون من 28 مايو إلى الأول من يونيو “بزيارات دولة للصين ويحضرون حفل افتتاح المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي”.
وسيضم الوفد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وقال نائب وزير الخارجية دينغ لي، خلال مؤتمر صحافي في بكين، إن الرئيس شي جينبينغ سيحضر المنتدى ويُلقي خطابا الخميس.
وأضاف أن شي “سيجري أيضا محادثات مع رؤساء الدول الأربع على التوالي لتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.
وذكر دينغ أن المنتدى سيهدف إلى تعميق “التوافق بين الصين والدول العربية”، وسيشارك في رئاسته كبير الدبلوماسيين وانغ يي ونظيره الموريتاني.
وأشار إلى أنّ الزعماء سيكون لهم موقف مشترك بين الصين والدول العربية بشأن القضيّة الفلسطينية.
يأتي ذلك في وقت تسعى الصين إلى التموضع بصفتها وسيطا في الصراع بين حماس وإسرائيل.
ودائما ما كانت الصين تدعم القضية الفلسطينية وحل الدولتين في إطار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
ودعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى عقد “مؤتمر دولي للسلام” بهدف حل النزاع.
وفي نوفمبر، استضافت بكين اجتماعا لوزراء خارجية السلطة الفلسطينية وإندونيسيا ومصر والسعودية والأردن لإجراء محادثات تهدف إلى “تخفيف التصعيد” في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر.