بكين 4 أغسطس 2024 (شينخوا) أصبح تطبيق “فيدو” مؤخرا، وهو نموذج ضخم لإنتاج الفيديو، طورته شركة “شننشو تكنولوجيا” الصينية للذكاء الاصطناعي وجامعة تسينغهوا، ويتميز بتوليد النص إلى فيديو والصورة إلى فيديو، أصبح متاحا للاستخدام العالمي.
ويستطيع تطبيق “فيدو” إنشاء مقاطع فيديو مدتها 4 ثوان في 30 ثانية وإنشاء فيديوهات تصل مددها إلى 32 ثانية في حالة واحدة.
وقال تشو جيون، نائب مدير معهد تسينغهوا للذكاء الاصطناعي: “يمكن لتطبيق فيدو محاكاة العالم المادي الحقيقي، وإنشاء مشاهد مفصلة تلتزم بالقوانين الفيزيائية، مثل الإضاءة الطبيعية وتأثيرات الظل، فضلا عن تعبيرات الوجه المعقدة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكنه إنشاء محتوى سريالي بعمق وتعقيد”.
وأضاف تشو أنه وبالنسبة للأنواع المختلفة مثل الخيال العلمي والرومانسية والرسوم المتحركة، يمكن لتطبيق “فيدو” إنتاج مشاهد تجسد جوهر كل نمط، ويمكنه أيضا إنشاء تأثيرات سينمائية عالية الجودة، مثل الدخان والتوهجات الضوئية.
ويمكن لنموذج الذكاء الاصطناعي إدارة أنواع مختلفة من اللقطات، بما في ذلك اللقطات الطويلة واللقطات عن قرب وعن بعد متوسط، ويمكنه إنتاج تأثيرات مثل اللقطات الطويلة وسحب التركيز والانتقالات السلسة للمشهد.
ويمكن للمستخدمين تحميل صور شخصية أو صور شخصية مخصصة واستخدام أوصاف نصية لتوجيه الشخصيات لأداء أي إجراء في أي مشهد. وتعمل هذه الميزة على تبسيط عملية إنتاج الفيديو وتعزيز الحرية الإبداعية.
وقالت الشركة إن البنية الأساسية لـ فيدو تم اقتراحها في وقت مبكر من عام 2022.