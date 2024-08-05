نزار العلي – الوكاد
اختُتمت مشاركة المملكة العربية السعودية في مهرجان جرش الثقافي بدورته الثامنة والثلاثين ممثلة بوزارة الثقافة عبر ثلاث هيئات ، هيئة الموسيقى ، هيئة المسرح و الفنون الأدائية ، و هيئة التراث .
لاقت المشاركة السعودية إشادة من كبار المسؤولين الأردنيين أثناء زيارتهم للجناح السعودي و حضورهم للعروض الأدائية على المسرح الرئيسي ، و مسرح الضوء و الصوت لمبادرة ” طروق السعودية يلتقي العالم ”
وقد قدّمت الفرق السعودية عروضاً متنوعة على مدى أيام المهرجان عكست جمال وثراء التراث السعودي، بما في ذلك الرقصات التقليدية والموسيقى الفلكلورية التي حظيت بتفاعل الجمهور الأردني