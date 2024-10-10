الرياض 07 ربيع الآخر 1446 هـ الموافق 10 أكتوبر 2024 م واس
أطلق المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة مشروعًا جديدًا لتوطين ومضاعفة إنتاج الزعفران في المملكة، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للزراعة التي تُركز على أهمية تعزيز استدامة الموارد الطبيعية وتطوير الأبحاث التطبيقية الزراعية.
ويشمل مشروع توطين إنتاج الزعفران أربعة مناطق رئيسة، هي: الرياض، والقصيم، وتبوك، والباحة؛ حيث يهدف إلى توطين وتعزيز زراعة وإنتاج الزعفران في المملكة.
ويتضمن المشروع دراسة وتقييم عدة جوانب مؤثرة في إنتاج هذه الأزهار، مثل: تحديد أفضل مواعيد الزراعة لإنتاج الأزهار والكورمات، واختيار الأسمدة المناسبة، إضافة إلى تقييم تأثير بعض العوامل مثل: الكثافة النباتية، وعمق الزراعة، وملوحة مياه الري والتربة، والمحاليل المغذية للزراعة المائية والعمودية على إنتاج أزهار الزعفران.
ويُعد الزعفران من المحاصيل الواعدة اقتصاديًا، حيث تسعى المملكة إلى مضاعفة إنتاجه، إلا أنه يتطلب إجراء العديد من الأبحاث والدراسات العلمية؛ لدعم وتعزيز زراعته وإدخاله ضمن منظومة الإنتاج الزراعي في المملكة.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي يبذلها مركز استدامة لتطوير وتعزيز الحلول الزراعية المبتكرة من خلال مواكبة التطورات الزراعية الحديثة، وإطلاق المشاريع البحثية، والتجارب التطبيقية في المجال الزراعي، واختبار التقنيات التكنولوجية التي تعزز إستراتيجيات الزراعة المستدامة.
واس