تشارك المملكة بوفد برئاسة الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة د. ميمونة بنت خليل آل خليل, في آخر اجتماعات قمة العشرين التي تستضيفها جمهورية البرازيل الاتحادية في العاصمة برازيليا، يومي 8 و 9 أكتوبر 2024.
ويأتي الاجتماع ضمن مجموعة عمل تمكين المرأة إحدى مجموعات العمل لدول العشرين تحت شعار “بناء عالم عادل وكوكب مستدام”، وتتضمن أولويات عمل المجموعة المساواة ومواجهة العنف والتميز، والعدالة المناخية, إذ تقوم الاجتماعات على استعراض ومناقشة السياسيات الداعمة للمرأة، وتسلط الضوء على المؤشرات الداعمة للتمكين في الدول كافة.
وتستهدف مشاركة الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة، استعراض أبرز الأرقام المحققة في المجالات التنموية بالمملكة، كالقفزة المحققة في مشاركة المرأة في سوق العمل بحلول عام 2024 إلى نسبة تتجاوز 35.4%، إضافة إلى اعتماد السياسة الوطنية لتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة في التوظيف والمهنة في عام 2023، لتستمر المملكة في رؤيتها الواعدة بتساوي الفرص والعدل بين الجنسين
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