بكين 21 أكتوبر 2024 (شينخوا) أعلنت الصين عن خطط لتعزيز تطويرها لبرامج الدكتوراه في تخصصات العلوم والهندسة والزراعة والعلوم الطبية.
كما سيتم تعزيز تطوير برامج الدكتوراه في التخصصات الأساسية والناشئة وفي المجالات متعددة التخصصات، وفقا لمجموعة من المبادئ التوجيهية حول تعميق الإصلاح الشامل لبرامج الدكتوراه، والتي تم الكشف عنها مؤخرا من قبل المكتب العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والمكتب العام لمجلس الدولة.
وأضافت المبادئ التوجيهية أنه يجب زيادة نسبة برامج الدكتوراه في التخصصات المهنية.
كما تعهدت المبادئ التوجيهية ببذل جهود لتسريع بناء التخصصات المتعلقة بالمجالات الرئيسية، وتكثيف التكامل بين مختلف التخصصات، واستكشاف مسارات جديدة للتبادل والتعاون الدوليين.
وفي الشهر الماضي، أعلنت وزارة التربية والتعليم الصينية أن أفضل الجامعات في الخارج – وخاصة تلك التي تركز على العلوم والهندسة – يتم تشجيعها على إطلاق برامج تعليمية مشتركة مع نظيراتها في الصين.
وقالت الوزارة إن البلاد تخطط لدعم أفضل الجامعات لتوسيع قدراتها التعليمية، وإنشاء العديد من الجامعات البحثية المتقدمة.