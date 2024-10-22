وفقا لصحيفة الشرق الاوسط اليوم فقد أثارت تصريحات لمسؤول إيراني رفيع شكك فيها بعروبة البحرين، موجة غضب واسعة في المنامة، فيما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي سيتوجه إلى البحرين والكويت، اليوم الاثنين، في إطار جولاته الإقليمية.
وتأتي زيارة الوزير الإيراني إلى المنامة بعد سنوات من قطع العلاقات بين البلدين. كما تأتي وسط موجة غضب واسعة تشهدها البحرين بسبب تصريحات رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية كمال خرازي، التي زعم فيها «انفصال البحرين عن وطنها الأم إيران»، مشككاً بالاستفتاء الذي أجمع فيه الشعب على عروبة البحرين.
ونقلت «وكالة الأنباء البحرينية» عن عدد من أعضاء مجلس النواب استنكارهم لتصريحات خرازي. وقالت إن النواب أكدوا أن «مملكة البحرين عربية منذ الأزل، والادعاءات الإيرانية محض افتراء، ومحاولة لطمس الحقائق وتزييف التاريخ، ومحاولة واضحة لتصدير الأزمات إلى الخارج، بدلاً من التركيز على الواقع المؤسف الذي تعيشه إيران وشعبها».
وأكد النائب أحمد السلوم أن «الشعب البحريني بمكوناته وطوائفه كافة يرفض رفضاً قاطعاً الادعاء الصادر عن رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية كمال خرازي، بشأن عروبة مملكة البحرين، وأن جميع أفراد الشعب البحريني يقفون مع عروبة بلادهم».
وشدد النائب علي صقر الدوسري على أن «مملكة البحرين عربية إسلامية الطابع والمضمون، قبل أن تكون جمهورية إيران إسلامية»، واصفاً تصريحات خرازي بأنها «خارج نطاق التاريخ والعقل والمنطق والواقع، وعلى النظام الإيراني أن يلجم تلك التصريحات والأوهام التي ليس لها محل ولا مكان».
وأوضحت النائب جليلة علوي السيد حسن أن «مملكة البحرين تتمتع بجذور عربية ثابتة، وما صدر عن كمال خرازي لا يعكس الحقيقة»، مشيرة إلى أن «الشعب البحريني أكد بشكل قاطع في الاستفتاء التاريخي الانتماء العربي والإسلامي لمملكة البحرين».
أما النائب جميل ملا حسن، فأكد أن «عروبة مملكة البحرين راسخة وثابتة منذ الأزل»، مشيراً إلى أن ما صرح به رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية «يأتي في سياق المنهجية الإيرانية لتصدير أزماتها إلى الخارج، في ظل ما يعانيه الشعب الإيراني من أوضاع متردية».
ولفت النائب محمد يوسف المعرفي إلى أن «الشعب الخليجي والعربي عموماً، والشعب البحريني خصوصاً، يدرك أن مثل تلك التصريحات التي يتم إطلاقها بين فترة وأخرى مجرد تزييف للحقائق والتاريخ، ومحاولة لإشغال الرأي العام الإيراني عن الواقع المأسوي الذي يعيشه بسبب أخطاء وخطايا من يدير النظام الإيراني».