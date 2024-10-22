وكالات
اعرب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الاثنين، عن رفضه واستنكاره لتصريحات كمال خرازي رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية، حول الجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، وإجراءات الأمم المتحدة عام 1970 بشأن استقلال وعروبة البحرين.
وأكد البديوي أن المجلس يدين هذه التصريحات «غير المسؤولة»، ويدعم حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث، والمياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة لها باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، داعياً إيران لإنهاء احتلالها لها.
كما أدان تشكيك خرازي بإجراءات الأمم المتحدة التي اعتمد نتائجها مجلس الأمن بالإجماع في قراره رقم 278 خلال مايو (أيار) 1970، مؤكداً على استقلال البحرين، وكامل سيادتها على أراضيها. وقال البديوي إن «الهوية العربية العريقة للبحرين لا تقبل التشكيك؛ حيث يمتد تاريخها لآلاف السنين، كانت وما زالت خلالها جزءاً أصيلاً وفاعلاً من الجزيرة العربية والعالم العربي».
وشدّد على وقوف دول المجلس صفاً واحداً مع الإمارات والبحرين، مؤكداً أن أمن دول الخليج كل لا يتجزأ. ولفت إلى أن مثل هذه التصريحات التي لا تمت للحقيقة بصلة، لا تخدم تعزيز العلاقات الخليجية – الإيرانية، في ظل ما تشهده من تطور وانفتاح بين الجانبين من جهة، وتطورات الأوضاع بالمنطقة من جهة أخرى.
ودعا البديوي إلى ضرورة وقف هذه الادعاءات، واستجابة إيران لدعوة ومساعي الإمارات لحل قضية الجزر، عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، كذلك احترام سيادة البحرين، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.