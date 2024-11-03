الرياض 30 ربيع الآخر 1446 هـ الموافق 02 نوفمبر 2024 م واس
أصدر استشاري الجهاز الهضمي والمناظير العلاجية المتقدمة بجامعة تورنتو بكندا الدكتور عبدالله الذيابي, كتابًا علميًا في مجال أمراض الجهاز الهضمي للكبار، صُمم خصيصًا لدعم التعليم الطبي وتعزيز كفاءة الأطباء المتدربين في تخصصات الجهاز الهضمي، وطب الباطنية، وطب الأسرة.
ويوفّر الكتاب منهجًا عمليًا وشاملًا يساعد الأطباء على التشخيص الدقيق والفعّال لحالات الجهاز الهضمي وأمراضه، مما يسهم في تقليل الأخطاء التشخيصية، ويحد من الأخطاء في التحاليل أو وصف الأدوية، وبالتالي تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.
ويقدم المرجع العلمي بمشاركة 21 استشاريًا متخصصًا، تجارب علمية وعملية؛ لتقديم محتوى دقيق وموثوق به، ومتطوّر، كما اعتمد مرجعًا أساسيًا في التدريب اليومي للأطباء المتدربين في مستشفيات كندا .
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