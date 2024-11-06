بقرار جمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كُلفت المستشارة أمل عمار برئاسة المجلس القومي للمرأة خلفا للدكتورة مايا مرسي، لتصبح أول قاضية تتولى منصب رئيسة المجلس القومي للمرأة.
وبعد إصدار القرار الجمهورى رقم 466 لسنة 2024، والذى نص على تولي المستشارة أمل محمود عطا عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وأعضاءه الـ29 سيد/ة، على أن يستمر المجلس بتشكيله الجديد لمدة 4 سنوات.
وعبر السطور التالية تقدم بوابة الأهرام أهم المعلومات عن المستشارة أمل عمار:
تعد المستشارة أمل عمار أول قاضية تترأس المجلس القومي للمرأة، وهي رابع رئيسة للمجلس القومي للمرأة؛ حيث تم إنشاء المجلس عام 2000 وكانت رئيسة المجلس وقتها السيدة “سوزان مبارك ” من “2000- 2010″، والسفيرة “مرفت تلاوي “2012- 2016″، وتسلمت الدكتورة “مايا مرسي” مهام عملها كرئيسة للمجلس القومي للمرأة في الأول من فبراير “2016، 2024”.
مؤهلات المستشارة أمل عمار
حصلت المستشارة أمل محمود عطا عمار على ليسانس الحقوق عام 1992 وحاصلة على ماجستير قانون الأعمال الدولية.
مناصب مهمة للمستشارة أمل عمار
تدرجت المستشارة أمل عمار بالعديد من الوظائف منها عضو بهيئة النيابة الإدارية وعضو بالمكتب الفني لوزير العدل لقطاع فرض المنازعات والحماية القضائية للطفل، وعينت ضمن أول 30 قاضية على منصة القضاء المصري، وكانت عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر مناوب اللجنة التشريعية بالمجلس منذ الأول من فبراير 2016، ورئيسة استئناف بمحكمة استئناف قنا.
عينت “عمار” قاضية بدرجة رئيسة محكمة من الفئة “ب” بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وتشغل حالياً منصب مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل.
انتخبت القاضية أمل عمار، نائب رئيس المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد بالانتخابات الداخلية للمجلس عام 2019، وحصلت مصر على هذا المنصب لأول مرة عام 2018 عقب تصديق مصر على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع ومكافحة الفساد عام 2017.
وقد انتخبت القاضية أمل عمار كأول مصرية تشغل هذا المنصب عام 2019، كما أنها فازت كممثل لجمهورية مصر العربية بانتخابات عضوية المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد لمدة عامين من 2020 وحتى عام 2022، وذلك بعد الانتخابات التي أجريت بمقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ممثلا عن إقليم الشمال.