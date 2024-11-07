واشنطن 6 نوفمبر 2024 (شينخوا) ألقت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية كامالا هاريس يوم الأربعاء خطابا بعد هزيمتها في الانتخابات، قائلة إنها فخورة بحملتها ودعت الى قبول النتيجة.
وأكدت هاريس في خطاب ألقته بجامعة هوارد بواشنطن العاصمة على أهمية قبول نتائج الانتخابات، قائلة “عندما نخسر الانتخابات، فإننا نقبل النتائج”.
وكشفت هاريس إنها تحدثت مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب وهنأته على فوزه، مشيرة إلى أن إدارتها ستسهل الانتقال السلمي للسلطة.
وقالت نائبة الرئيس “إنني فخورة جدا بالسباق الذي خضناه والطريقة التي أدرنا بها. على مدى 107 أيام من هذه الحملة، كنا عازمين على بناء المجتمع وبناء التحالفات وجمع الناس معا من كل مناحي الحياة والخلفيات، متحدين بحب الوطن، مع الحماس والفرح في كفاحنا من أجل مستقبل أمريكا. وقد فعلنا ذلك مع العلم بأن لدينا جميعا قواسم مشتركة أكثر بكثير مما يفرقنا”.
وأضافت “رغم تنازلي عن هذه الانتخابات، إلا أنني لا أتنازل عن المعركة التي غذت هذه الحملة. في بعض الأحيان يستغرق النضال بعض الوقت. وهذا لا يعني أننا لن نفوز”.
وسلطت هاريس الضوء على القضايا الرئيسة للديمقراطيين مثل الإجهاض والعنف المسلح والعدالة المتساوية، متعهدة “سنواصل خوض هذه المعركة في صناديق الاقتراع وفي المحاكم وفي الساحة العامة”.
وأعلن ترامب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 من مقره الانتخابي في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا الفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد تقديرات إعلامية بتخطيه عتبة الـ270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي.
ووصف ترامب فوزه بالانتخابات بأنه “انتصار سياسي لم تشهده بلادنا من قبل”.