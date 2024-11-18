القاهرة 17 نوفمبر 2024 (شينخوا) انطلقت اليوم (الأحد) فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من معرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا “Cairo ICT’24” ، بمشاركة أكثر من 400 عارض دولي ومحلي.
وتفقد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي المعرض الذي يستمر حتى 21 نوفمبر الجاري في العاصمة القاهرة.
وتحت شعار “الموجة القادمة”، يستعرض المعرض، وهو الأكبر في مصر، أحدث التقنيات ويستكشف حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المستقبلية.
ويتناول المعرض هذا العام التقنيات التحويلية التي تعيد تشكيل الصناعات والاقتصادات والمجتمعات.
وأشاد مدبولي أثناء جولته في أجنحة المعرض بالتنظيم الجيد لنسخة هذا العام والمقام تحت شعار”The Next Wave”، مؤكدا استمرار دعم الحكومة بقوة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد مدبولي أن قطاع الاتصالات يمثل الأمل بالنسبة لشباب مصر وقطار التنمية الحقيقي الذي تعول عليه جميع القطاعات الأخرى، لافتا إلى أن هذا القطاع يشهد نموا متسارعا بفضل الجهود المبذولة لتحقيق رؤية الحكومة في تحسين الخدمات الرقمية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا لتلبية احتياجات المواطنين، والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
كما أكد أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتوسيع نطاق التحول الرقمى، بما في ذلك تطوير البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية.
وفي نسخة هذا العام، يمكن لزوار الحصول على فرصة لاستكشاف التقنيات الناشئة من الجيل الخامس وما بعده، والحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى أحدث ما توصلت إليه الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.
وقال شي هاي هوا، مدير المبيعات في شركة شنتشن يونلينك للتكنولوجيا المحدودة الصينية (Shenzhen Yunlink Technology Co. Ltd)، في تصريحات لوكالة أنباء ((شينخوا)): “هذا المعرض يساعدنا في الترويج لشركتنا و الخدمات التي تقدمها”.
وأشار إلى أن شركته توفر للعملاء حلولا شاملة للاتصالات اللاسلكية للبيانات و خدمات الإنترنت.
وأضاف شي هاي هوا أن الشركة تولي اهتماما عميقا للعملاء وسيناريوهات أعمالهم، وتساعد العملاء على مستوى العالم، بما في ذلك العملاء في مختلف المقاطعات والمدن في جميع أنحاء الصين، في حل تحديات الأعمال.
وأضاف: “نحن هنا لأننا نعلم أنه المكان المناسب لعرض خدماتنا”.