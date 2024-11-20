اطلقت وزارة الصحة, برنامج تطوير القيادات النسائية بالتعاون مع مركز القيادات النسائية بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن , ضمن مبادراتها النوعية لتعزيز التحول وتطوير الكفاءات، وذلك بحضور وكيل الوزارة للموارد البشرية عبد الرحمن العيبان.
ويهدف البرنامج إلى تأهيل القيادات النسائية بمهارات قيادية مبتكرة لتعزيز أدائهن ودورهن في وزارة الصحة، حيث يستهدف 75 قيادية تم اختيارهن وفق معايير دقيقة تراعي الأداء والكفاءة , وقد تم الانتهاء من تدريب الدفعة الأولى بنجاح، ويجري الاستعداد لتدريب الدفعتين الثانية والثالثة.
وتأتي هذه ٨المبادرة لدعم التنوع القيادي وتوسيع دور المرأة في مناصب اتخاذ القرار، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي ويعزز تكافؤ الفرص القيادية, وحقق البرنامج نتائج نوعية، إذ ركّز على تطوير المهارات القيادية للمشاركات عبر برامج تدريبية شملت التفكير التصميمي، القيادة الفعالة، والوعي الذاتي، مما أتاح لهن بناء شبكة علاقات مهنية موسعة مع قياديات من القطاع الصحي، وأسهم في تعزيزالتعاون وتكافؤ الفرص بين الجنسين.