لأمم المتحدة 24 ديسمبر 2024 (شينخوا) اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء اتفاقية تاريخية بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية بهدف تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية أول معاهدة دولية لمكافحة الجريمة الالكترونية يتم التفاوض عليها بين الدول الأعضاء في المنظمة العالمية منذ أكثر من 20 عاما.
وتعترف الاتفاقية الملزمة قانونا بالمخاطر الكبيرة الناجمة عن إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبالتالي القيام بأنشطة إجرامية على نطاق ووتيرة غير مسبوقين.
وتسلط الاتفاقية الضوء على الآثار السلبية التي يمكن أن تحدثها مثل هذه الجرائم على الدول والشركات ورفاه الأفراد والمجتمع، وتركز على حمايتهم من جرائم مثل الإرهاب والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والجرائم المالية عبر الإنترنت.
وتعترف الوثيقة أيضا بالتأثير المتزايد للجرائم الإلكترونية على الضحايا وتعطي الأولوية للعدالة، لا سيما بالنسبة للفئات الضعيفة. وتؤكد الحاجة إلى المساعدة التقنية وبناء القدرات والتعاون بين الدول وأصحاب المصلحة الآخرين.
وسيتم فتح التوقيع على الاتفاقية في حفل رسمي في العاصمةالفيتنامية هانوي في العام المقبل، وستدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوما التصديق عليها من قبل الدول الموقعة الأربعين، وفقا لبيان صحفي صادر عن الأمم المتحدة.