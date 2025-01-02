قررت السلطة الفلسطينية الأربعاء وقف بث قناة الجزيرة القطرية و”تجميد” مجمل أنشطتها في الأراضي الفلسطينية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
وجاء في القرار الذي نقلته الوكالة “قررت اللجنة الوزارية المختصة المكونة من وزارات: الثقافة، والداخلية، والاتصالات، وقف بث وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة ومكتبها في فلسطين، وتجميد عمل كافة الصحافيين والعاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها”.
وأضافت الوكالة أن “هذا القرار يأتي بعد إصرار الجزيرة على بث محتوى وتقارير تتسم بالتضليل والتحريض على الفتنة والتدخل في الشأن الفلسطيني الداخلي”.
ونقلت فرانس برس عن عاملين في مكتب قناة الجزيرة في رام الله قولهم إنهم تبلغوا الأربعاء في أول يوم من عام 2025، بهذا القرار.