سان فرانسيسكو 3 يناير 2025 (شينخوا) خصصت شركة مايكروسوفت 80 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2025 لبناء مراكز بيانات مصممة للتعامل مع أعباء عمل الذكاء الاصطناعي، حسبما أفادت الشركة.
وتعتزم شركة مايكروسوفت العملاقة للتكنولوجيا بناء مراكز بيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي “لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي ونشر تطبيقات قائمة على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في جميع أنحاء العالم”، وفقا لما ذكرته مايكروسوفت في تدوينة نشرتها يوم الجمعة.
وأوضح براد سميث، نائب رئيس مجلس إدارة مايكروسوفت ورئيسها، أنه من بين هذه المخصصات البالغة 80 مليار دولار، سيتم إنفاق أكثر من نصفها في الولايات المتحدة. وتنتهي السنة المالية 2025 للشركة في يونيو.
وكتب سميث يقول “في الوقت الذي ننظر فيه إلى المستقبل، من الواضح أن الذكاء الاصطناعي على وشك أن يصبح قوة محورية تغير مجرى العالم. فالذكاء الاصطناعي يعد بدفع عجلة الابتكار وتعزيز الإنتاجية في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد”، مشيرا إلى أن “الولايات المتحدة مهيأة لتكون في طليعة هذه الموجة التكنولوجية الجديدة، خاصة إذا ضاعفت من نقاط قوتها وأقامت شراكات دولية بشكل فعال”.
وكانت التقارير قد أفادت بأن شركتي مايكروسوفت وأوبن أيه آي تجران محادثات بشأن بناء منشأة مركز بيانات تحتوي على حاسوب عملاق يعمل بالذكاء الاصطناعي ويطلق عليه اسم ستارغيت. وقُدرت تكلفة بناء هذه المنشأة بأكثر من 100 مليار دولار.