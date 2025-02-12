شكلت الحكومة اللبنانية الجديدة، في أولى جلساتها، أمس، لجنة لإعداد بيان وزاري يُسقط ثلاثية «حزب الله» التي كانت ترد في حكومات سابقة، وكانت تنصّ على «الجيش والشعب والمقاومة»، وسط تفاؤل بإنجاز البيان خلال أيام قليلة، على أن يرتكز على خطاب القسم لرئيس الجمهورية وخطاب التكليف لرئيس الحكومة، ويكون «مقتضباً ومباشراً».
وفي أولى جلسات الحكومة، أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن لبنان يجب أن ينهض بـ«الإصلاحات»، مشدداً على أن المهم «إثبات الثقة بدءاً بمكافحة الفساد وإجراء التعيينات الإدارية والقضائية والأمنية، إضافة إلى التصدي للأمور الطارئة راهناً».
من جهته، أوضح رئيس الحكومة نواف سلام، في مقابلة تلفزيونية مساء أمس، شاركت فيها «الشرق الأوسط»، أن البيان الوزاري يجب أن يرد على جميع التحديات، وفي مقدمها «استمرار الاحتلال الإسرائيلي ومسألة إعادة الإعمار»، مضيفاً في رد على سؤال لـ«الشرق الأوسط»: «لا بد في البيان من التأكيد على التنفيذ الكامل للقرار 1701 وتفاهمات وقف إطلاق النار، إضافة إلى الالتزام بعملية إعادة الإعمار»، وتحديات أخرى مثل الإصلاح المالي والاقتصادي، والإصلاح السياسي، معتبراً أنهما «متلازمان، لذلك أطلقت على الحكومة عنوان (الإصلاح والإنقاذ)». وشدد على أن لبنان «يريد انسحاباً إسرائيلياً كاملاً، وسنستمر بتجنيد القوى الدبلوماسية والسياسية لإنجازه قبل تاريخه»، لافتاً إلى وجوب «حشد الطاقات الدبلوماسية للضغط على إسرائيل»، ومؤكداً أن لبنان «يقوم بدوره كاملاً بإرسال
الجيش والتعامل بجدية مع تطبيق الـ1701 ولم نقصر بتنفيذ التزاماتنا».