مع قدوم شهر رمضان المبارك واستعداد المسلمين في جميع أنحاء العالم للصيام في النهار، تختلف ساعات الصيام في شهر رمضان 2025 بشكل كبير بحسب الموقع الجغرافي لكل دولة، وخطوط الطول والعرض لكل دولة ومدينة، فكلما ابتعدت الدولة عن خط الاستواء شمالاً أو جنوباً، زادت ساعات الصيام وأصبح آذان المغرب متأخراً.
وبحسب خبراء الفلك، فإنه على صعيد الدول العربية، فإن أطول ساعات الصيام ستكون في الجزائر وتونس والمغرب وتتراوح بين 14 و16 ساعة.
أما في لبنان وسوريا والعراق فتصل ساعات الصيام إلى نحو 15 إلى 16 ساعة في الأيام الأطول.
وبالنسبة لأقصر ساعات الصيام في الدول العربية فهي في الدول القريبة من خط الاستواء أو جنوبه، مثل جزر القمر ذات أقصر عدد ساعات صيام، حيث تتراوح بين 12 و13 ساعة.
وبالنسبة للمناطق الأقرب إلى الدائرة القطبية الشمالية مثل الدول الاسكندنافية، فستكون ساعات الصيام أطول بشكل ملحوظ، وفي دول مثل السويد والنرويج وفنلندا ستشهد بعض المناطق فترات صيام تتجاوز 20 ساعة، فعلى سبيل المثال، في كيرونا بالسويد، لا تغرب الشمس تحت الأفق إلا لبضع دقائق، وفي بعض المواقع الشمالية، لا تغرب على الإطلاق، بحسب سي إن إن.
وستشهد نوك، عاصمة جرينلاند، أيضاً صياماً يصل إلى 20 ساعة بسبب ظاهرة «شمس منتصف الليل»، التي تؤدي إلى إطالة ساعات النهار في المناطق القريبة من الدائرة القطبية الشمالية، بينما ستشهد أيسلندا صياماً لمدة 19 ساعة و59 دقيقة تقريباً، في حين ستكون ساعات الصيام في فنلندا نحو 19 ساعة و9 دقائق.
ويتكرر النمط نفسه في مناطق شمالية أخرى مثل كندا وألاسكا، حيث تؤدي خطوط العرض المرتفعة إلى إطالة ساعات النهار، ما يؤدي إلى بعض أطول فترات الصيام في جميع أنحاء العالم.
ومن ناحية أخرى، فإن البلدان الواقعة في نصف الكرة الجنوبي، ستكون ساعات النهار أقصر خلال هذا الوقت من العام، ستشهد فترات صيام أقصر بكثير، فعلى سبيل المثال في مدن مثل برازيليا في البرازيل، وهراري في زيمبابوي، وإسلام آباد في باكستان، يستمر الصيام ما بين 12 إلى 13 ساعة.
وستلتزم مدن أخرى مثل جوهانسبرغ وكيب تاون في جنوب إفريقيا، إلى جانب سيوداد ديل إستي في باراغواي، بفترات صيام تتراوح بين 11 و12 ساعة.