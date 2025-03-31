رويترز
قال الرئيس الجمهوري دونالد ترامب اليوم الأحد إنه لم يكن يمزح بشأن السعي لفترة رئاسية ثالثة يحظرها الدستور الأمريكي، لكنه أضاف أن من السابق لأوانه التفكير في ذلك.
بدأ ترامب فترته الرئاسية الثانية في 20 يناير كانون الثاني، وكان قد أشار ضمنا إلى السعي لفترة ثالثة ولكنه تناول الأمر مباشرة خلال مقابلة هاتفية مع شبكة (إن.بي.سي نيوز) اليوم.
وقال ترامب “لا، أنا لا أمزح. أنا لا أمزح، ولكن من السابق لأوانه التفكير في الأمر”.
وأضاف “هناك، هناك طرق يمكن من خلالها القيام بذلك”، محجما عن الخوض في تفاصيل محددة عن تلك الطرق.
وينص التعديل الثاني والعشرون للدستور الأمريكي على أنه لا يجوز للرئيس تولي المنصب إلا لفترتين فقط، مدة كل منهما أربع سنوات، سواء كانت الفترتان متتاليتين أو منفصلتين.