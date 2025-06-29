هايكو 29 يونيو 2025 (شينخوا) افتتح يوم السبت الماضي مسار جوي مباشر جديد يربط بين مدينة هايكو حاضرة مقاطعة هاينان بجنوبي الصين ومدينة جدة السعودية.
وتقوم شركة طيران هاينان بتشغيل هذا المسار، حيث تسير ثلاث رحلات ذهابا وإيابا أسبوعيا، أيام الاثنين والأربعاء والسبت.
تنطلق رحلات المغادرة من مطار هايكو ميلان الدولي في الساعة 3:40 صباحا بتوقيت بكين، وتصل إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة في الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي، وتستغرق الرحلة 9 ساعات و20 دقيقة.
أما رحلات العودة، فتقلع من جدة في الساعة 1:40 مساء بالتوقيت المحلي، وتصل إلى هايكو في الساعة 4:40 صباحا بتوقيت بكين في اليوم التالي، بزمن طيران 10 ساعات.
ومن المتوقع أن يسهم هذا المسار الجوي الجديد في توفير المزيد من الخيارات للمسافرين من كل من الصين والسعودية، مما يسهل المزيد من التبادلات الثقافية والاقتصادية بين البلدين.