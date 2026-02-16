حصدت المخترعة السعودية، عضو رابطة موهبة التابعة لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” دعاء نزار خضري، ميداليتين ذهبيتين في المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط، الذي عُقد في دولة الكويت بنسخته السادسة عشرة خلال الفترة 8 – 12 فبراير 2026، وذلك عن اختراعها جهازًا لترشيح المواد وإعادة تدوير السوائل المستعملة.
ونالت خضري الميدالية الذهبية الأولى المقدمة من إدارة المعرض، فيما حصلت على الذهبية الثانية عن فئة “أفضل اختراع في المعرض”، والمقدمة من الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين (IFIA)، بدعم وترشيح من “موهبة” لتمثيلها المملكة في هذا المحفل الدولي، الذي تشارك فيه المؤسسة للمرة الثالثة.
وكانت المخترعة قد فازت عن الجهاز ذاته بالمركز الأول في منافسات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع” لعام 2013، الذي تنظمه “موهبة” سنويًا بالشراكة مع وزارة التعليم السعودية، حينما شاركت فيه كطالبة، فيما حصلت عام 2024 على شهادة براءة اختراع للجهاز، الذي يعمل على ترشيح المواد وإعادة تدوير السوائل المستعملة بكفاءة عالية.
ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لدور “موهبة” في اكتشاف الطاقات الوطنية الواعدة في مراحل مبكرة، ورعايتها عبر منظومة متكاملة من البرامج الإثرائية والتأهيلية والتنافسية، وصولًا إلى تمكينها من تمثيل المملكة في المحافل الإقليمية والدولية، دعمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية رأس المال البشري وبناء اقتصاد معرفي تنافسي قائم على الابتكار والإبداع.
ويُعد المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط، الذي يُنظم سنويًا منذ عام 2007، من أبرز وأكبر المعارض المتخصصة في مجال الاختراع بالمنطقة، إذ يشارك فيه أكثر من (180) اختراعًا سنويًا، ويستقطب متخصصين في مجال الابتكار والاختراع من أكثر من (34) دولة حول العالم.
