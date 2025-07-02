بغداد أول يوليو 2025 (شينخوا) أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، اليوم (الثلاثاء)، عن استعادة أكثر من 40 ألف قطعة أثرية مهربة إلى خارج البلاد حتى الآن.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن أحمد العلياوي، المتحدث باسم الوزارة قوله، إن استرداد الآثار العراقية هي واحدة من الملفات الكبرى التي تتابعها وزارة الثقافة والسياحة والآثار منذ سنوات، ولا سيما خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وأضاف أن هذا الجهد “نجح في استعادة أكثر من 40 ألف قطعة أثرية موجودة بعدد من البلدان”، لافتاً إلى أن “الوزارة عملت بالتعاون مع وزارة الخارجية العراقية وسفاراتنا بالدول ذات العلاقة بشكل متواصل من أجل استعادة هذه الآثار بوصفها ممتلكات وطنية”.
وتابع العلياوي أن الوزارة “وجدت تعاونا من عدد من الدول في إعادة هذه القطع الآثرية، كذلك يتم التنسيق مع الأنتربول واليونسكو وجهات أخرى للتعاون مع العراق في استعادة الآثار”.
وأشار إلى أن قسم استرداد الآثار التابع للوزارة مستمر ويعمل من أجل ضبط هذه القطع بالتواصل مع الدول، مبينا أن “ما يهمنا اليوم هو عودة آثارنا إلى موطنها الأصلي، وهذا يعد من المكتسبات الوطنية .
ولفت العلياوي إلى أن جهودا كبيرة تبذل لمواجهة عمليات النبش العشوائي وعمليات سرقة الآثار من الأرض وتهريبها”، مؤكداً أن هناك تعاونا مع عدد من الدول لمنع الإتجار بالآثار وهناك جهد أمني كبير لضبط القطع المسروقة”.
يذكر أن العراق قد فقد ألاف القطع الآثرية سواء من المتاحف أو المواقع الأثرية بعد الغزو الأمريكي للبلاد العام 2003.■