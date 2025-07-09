الرياض 8 يوليو 2025 (ِشينخوا) التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم (الثلاثاء) في جدة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وقالت الوكالة إن اللقاء جرى خلاله “استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها”.
وأعرب ولي العهد السعودي عن “تطلع المملكة لأن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار في تهيئة الظروف لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”، مؤكدا “موقف المملكة في دعم الحوار بالوسائل الدبلوماسية كسبيل لتسوية الخلافات”.
وفي نفس المسار التقى الوزير الاييراني وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان وبحثا اوضاع المنطقة
من جهته أعرب وزير الخارجية الإيراني عن شكره للمملكة على موقفها في “إدانة العدوان الإسرائيلي”، وتقديره لولي العهد ومساعيه “لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”.
كما التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان نظيره الإيراني، وجرى بحث “العلاقات الثنائية، ومناقشة آخر التطورات في المنطقة، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار فيها”، وفقا لوكالة ((واس)).
وكانت إسرائيل أطلقت في 13 يونيو الماضي هجوما واسعا ضد إيران دام 12 يوما لضرب برنامجها النووي، وهو ما ردت عليه طهران بضربات بالصواريخ والمسيرات ضد عشرات الأهداف في إسرائيل، قبل أن يتم الإعلان عن وقف لإطلاق النار بينهما.