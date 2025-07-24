عمان 23 يوليو 2025 (شينخوا)
انطلقت مساء اليوم (الأربعاء) فعاليات مهرجان جرش الـ39، والتي تستمر حتى الثاني من أغسطس المقبل، تحت شعار “هنا الأردن.. ومجده مستمر”.
وبدأت الفعاليات بإيقاد شعلة المهرجان، وشهد الافتتاح عروضا ورقصات وطنية فلكلورية.
وقال وزير الثقافة الأردني رئيس اللجنة العليا للمهرجان مصطفى الرواشدة خلال الحفل “ها نحن نوقد شعلة مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ39، بما ترمز الشعلة من عنوان للنور والتنوير والضياء، ونشر الفرح والبهجة، ومد جسور الحوار، وحمل خطاب الدولة الأردنية، وتعزيز الفعل الإبداعي، والتعريف بالمثقف والكاتب والفنان الأردني”.
وأضاف “أننا في جرش اليوم نحتفل بالوطن وتراثه وبقيمه الوطنية التي لم تكن يوما إلا قيم دعم الحق، ودعم حق فلسطين بالحرية والدولة والعيش بكرامة وسلام”.
وأشار إلى أن الدورة اهتمت بتوسيع المشاركة الأردنية كما ركزت على الفن الملتزم والثقافة الجادة التي تنسجم مع ثوابت الأردن ومواقفه العروبية التي تسخر كل الجهود في سبيل دعم الفلسطينيين على أرضهم والدفاع عن حقوقهم.
واختارت إدارة المهرجان الفنان الأردني عمر العبداللات “صوت الأردن”، ليكون نجم حفل افتتاح المهرجان، تكريما لمسيرته الفنية.
وتضمنت فعاليات الافتتاح أوبريت “على ذرى المجد” الذي يحتفي بتاريخ الأردن وقيادته وشعبه، وبالعلاقة الروحية بين اللغة والقصيدة والوطن، في إطار درامي غنائي بصري، عبر وصلات غنائية وطنية فصيحة كتبها الشاعر حيدر محمود.
واستخدم الحجر الأثري للمسرح الروماني كشاشة عرض بصرية، تعرض عليها مشاهد رقمية رباعية الأبعاد تشمل صورا تاريخية، وأعلاما، ولوحات رمزية، ومشاهد شعرية متحركة
وتشارك في المهرجان هذا العام 35 دولة عربية وأجنبية، بحسب مديره التنفيذي أيمن سماوي.
وقال سماوي خلال تصريحات للصحفيين إن فعاليات المهرجان ستتوزع على ثماني محافظات أردنية ضمن نهج المهرجان في التمكين، بالإضافة إلى فعاليات ستقام ضمن إقليم البترا، تشجيعًا للحركة السياحية فيها.