أطلقت «وزارة الحج والعمرة» السعودية، الأربعاء، خدمة «نُسك عمرة»، التي تتيح للمعتمرين من خارج البلاد التقديم المباشر للحصول على تأشيرة العمرة، وحجز الخدمات المرتبطة برحلتهم إلكترونياً دون الحاجة إلى أي وسيط.

وتعد «نُسك عمرة» أحد الخيارات الجديدة أمام الراغبين في أداء العمرة من خارج السعودية، إضافة إلى الوكلاء المؤهلين في بلد المعتمر، وتمكن معرفتهم عبر منصة «نُسك عمرة».

وتتيح الخدمة اختيار باقات متكاملة أو خدمات مستقلة، تشمل التأشيرة، الإقامة، والمواصلات، والجولات الإثرائية، والخدمات المساندة، مع إمكانية تصميم الباقات وفق رغباتهم وتطلعاتهم، وذلك عبر واجهة استخدام حديثة تدعم 7 لغات وتتكامل مع الأنظمة الحكومية ذات العلاقة؛ لضمان تجربة رقمية موحدة وسلسة.

وتوفر الخدمة خيارات دفع متعددة تناسب مختلف الشرائح، حيث تُمكِّن المعتمر من إتمام جميع الإجراءات إلكترونياً، ابتداءً من التقديم وحتى الحصول على تأشيرة الدخول، مع توفير باقات وخدمات متنوعة تلبي احتياجات ورغبات مختلفة، بما يحقق تجربة ميسّرة وثرية عبر المنصة.

وأكّدت الوزارة أن إطلاق خدمة «نُسك عمرة» يأتي ضمن جهودها لتحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، عبر استضافة أكبر عدد من المسلمين، وتمكينهم من أداء شعيرتي الحج والعمرة بسهولة ويسر، وتقديم خدمات ذات جودة عالية ترتقي بتجربة ضيوف الرحمن في المملكة.