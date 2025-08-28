أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن إصدار الدليل الإرشادي للانتقال إلى النطاق السعودي (sa.), الذي يهدف لتعريف الجهات والمؤسسات العاملة في المملكة بالإرشادات الفنية للاستفادة من اسم النطاق السعودي ومميزاته، إضافة لتعزيز حضورها بهوية رقمية وطنية، ورفع مستوى موثوقية الخدمات الرقمية وتعزيز اعتماديتها.
ويستعرض الدليل أبرز الخيارات والخطوات العملية التي تمكن الجهات من الانتقال للنطاق السعودي لخدماتها الرقمية مثل المواقع الإلكترونية الرسمية والبريد الإلكتروني وغيرها من الخدمات، وفق أفضل الممارسات والتوصيات الفنية للانتقال إلى النطاق السعودي في الخدمات الرقمية التي تشمل الانتقال بشكل كامل، أو التفعيل الجزئي أو المتوازي مع النطاقات الأخرى التي تستخدمها الجهة.
وتؤكد الهيئة أن هذه المبادرة تأتي ضمن دورها في تمكين منظومة الاتصالات والتقنية بالمملكة، عبر أدوات تنظيمية وإرشادية تمكن الجهات الوطنية كافة من تقديم خدماتها في بيئة رقمية عالية الاعتمادية والموثوقية، وبما يعزز الاعتماد على الموارد الرقمية الوطنية حيث يعد النطاق السعودي أبرزها.
وللاطلاع على الدليل الدخول على الرابط التالي: https://www.cst.gov.sa/-/media/0E77DF342954438297B4ABDFDFD339C8.ashx.