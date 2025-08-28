وصلتْ وحداتٌ من القوات المسلحة السعودية إلى مصر للمشاركة في تمرين «النجم الساطع 2025» الذي تستضيفه نظيرتها المصرية بمشاركة قوات عدة دول.
وأوضح اللواء الركن عادل البلوي، رئيس هيئة تدريب وتطوير القوات المسلحة السعودية، أن هذه المشاركة جاءت ضمن التوجيه التدريبي للقوات المسلحة للتمارين المشتركة والمختلطة داخل المملكة وخارجها، مبيناً أن التمرين يهدف إلى تعزيز التوافق العملياتي وتكامل القوات المشتركة متعددة الجنسيات، ورفع مستوى الجاهزية للقوات المسلحة.
وأشار البلوي إلى أن القوات المسلحة السعودية تشارك في التمرين بقوات فعلية من أفرعها الرئيسة: البرية، والبحرية، والجوية، وقوات الدفاع الجوي، مؤكداً أن هذه المشاركة تأتي استكمالاً لسلسلة تمارين مشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في تعزيز التعاون والمواءمة العملياتية وتطوير العمل العسكري المشترك.
ويُعد «النجم الساطع» من أكبر التمارين العسكرية متعددة الجنسيات في المنطقة، بمشاركة عدة دول ومنظمات دولية، ويهدف إلى رفع مستوى الكفاءة القتالية، وتعزيز الشراكات العسكرية بين الدول المشاركة.