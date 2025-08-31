31/08/2025   9:51 ص

مباحثات سعودية – أميركية تناولت “التعاون التعديني”

التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريّف، في ولاية كارولينا الشمالية؛ رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Albemarle الأميركية، كينت ماسترز، إذ بحثا تعزيز التعاون التعديني والفرص المشتركة لنقل تقنيات استخراج الليثيوم.جاء ذلك في إطار الزيارة الرسمية لوزير الصناعة السعودي إلى أميركا، إذ تطرقت الزيارة لأبرز الفرص الاستثمارية المشتركة في مجال إنتاج واستخراج المعادن، وتبادل الخبرات ونقل المعرفة، وأحدث تقنيات استخراج الليثيوم من الموارد غير التقليدية لتلبية احتياجات قطاع المركبات الكهربائية، والصناعات المتقدمة.

في الوقت ذاته، اطلع الوزير الخريف في زيارته لمنجم Kings Mountain التابع لشركة ‏Albemarle؛ الذي يعد أحد أبرز المناجم لاستخراج الليثيوم من الصخور الصلبة في الولايات المتحدة الأميركية، على أحدث تقنيات الاستخراج والإنتاج، وعمليات تحويل الليثيوم إلى هيدروكسيد الليثيوم، وطرق معالجة المعدن لتعزيز سلاسل الإمداد في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، ويستهدف المنجم إنتاج ما يلبي احتياجات 1.2 مليون سيارة من معدن الليثيوم سنويًّا بحلول 2030.

السعودية وأميركا تبحثان تعزيز التعاون في قطاع المعادن الحرجة

