بكين أول سبتمبر 2025 (شينخوا) صدّرت الصين مؤخرا دفعة من دجاج التسمين عالية الجودة إلى العاصمة السعودية الرياض، مما يمثل خطوة مهمة في إدخال سلالة الدواجن عالية الجودة المرباة بشكل مستقل إلى سوق الشرق الأوسط.
وأفادت الأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية أن هذه هي الدفعة الأولى من سلالة دجاج التسمين أبيض الريش “قوانغمينغ 2″، التي صدرتها الصين إلى السعودية، موضحة أن لها قدرة تنافسية بارزة مقارنة بالسلالات العالمية الرئيسية من حيث أداء إنتاجها وجودة لحومها.
وطُورت سلالة “قوانغمينغ 2” من قبل الأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية وشركة زراعية محلية في مقاطعة قوانغدونغ، باستخدام تقنيات متقدمة مثل الاختيار الجينومي لرقاقة التربية للسلالة المميزة والتنميط الظاهري الذكي، مما يساهم في مضاعفة سرعة التطور الجيني وانخفاض نسبة تشوهات اللحوم بنسبة 35.2 بالمائة مقارنة بالسلالات الدولية.
وبدورها، قالت تشاو قوي بينغ، كبيرة العلماء في فريق التربية لسلالة “قوانغمينغ 2″، إن إدخال “قوانغمينغ 2” إلى السوق الدولية يعد حلا جديدا توفره الصين لسلسلة التوريد الزراعي العالمية، متوقعة أن تعزز السلالات الصينية مكانتها في أسواق الشرق الأوسط والعالم، بما يساهم في تنويع مصادر الغذاء عالميا.
وتمثل هذه الخطوة علامة بارزة في التعاون الزراعي المتنامي بين الصين والسعودية، إلى جانب التعاون القائم في تقنيات التربية والمزارع التجريبية.
وقبل دخولها السوق السعودية، كانت سلالة “قوانغمينغ 2” تصدّر بالفعل إلى دول مثل باكستان وطاجيكستان.