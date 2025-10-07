ريس 6 أكتوبر 2025 (شينخوا) تم اختيار وزير السياحة والآثار المصري الأسبق خالد أحمد العناني علي عز، مرشحا وحيدا لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، وذلك خلال الدورة 222 للمجلس التنفيذي للمنظمة التي عقدت اليوم (الاثنين) في العاصمة الفرنسية باريس.
وفي التصويت الذي جرى ليلة الاثنين، حصل العناني على 55 صوتا، في حين حصل المرشح الآخر من جمهورية الكونغو، فيرمان إدوار ماتوكو، على صوتين اثنين فقط. وبحصوله على أكثر من نصف الأصوات الصحيحة، فاز العناني في الانتخابات.
ووفقا لما ذكرته منظمة اليونسكو، سيتم رفع الترشيح للموافقة عليه من قبل المؤتمر العام لليونسكو، المقرر عقده يوم 6 نوفمبر من هذا العام في مدينة سمرقند بأوزبكستان.
وُلد العناني عام 1971، ويشغل حاليا منصب أستاذ علم المصريات في جامعة حلوان في مصر، حيث عمل بها كعضو هيئة تدريس لأكثر من 30 عاما. وإذا تم انتخابه، فسيصبح أول مدير عام من العالم العربي، وثاني مدير عام من القارة الإفريقية منذ تأسيس اليونسكو قبل 80 عاما.
وقال العناني بعد انتخابه: “إذا تم انتخابي من قبل المؤتمر العام لليونسكو في نوفمبر المقبل، أتعهد بأنه خلال المئة يوم الأولى سأعمل يدا بيد مع جميع الدول الأعضاء لبناء خارطة طريق مشتركة لتحديث اليونسكو ودفعها نحو المستقبل — يونسكو للجميع، دون تمييز، يونسكو من أجل السلام، ويونسكو موحدة”.
وسينتهي تفويض المديرة العامة الحالية لليونسكو، أودري أزولاي، في نوفمبر بعد ثماني سنوات من الخدمة.