شددت وزارة الداخلية بحظر سفر فئات محددة لأداء مناسك الحج لعام 1447 هـ/ 2026 م، حيث إنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى وفقاً للضوابط التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية والسلطات السعودية، وذلك عقب الإعلان عن البدء فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة لهذا العام 1447هـ/ 2026م.
ومن المقرر فتح باب التقدم ابتداءً من يوم الأحد الموافق 12 أكتوبر الجاري، حتى يوم الثلاثاء الموافق 28 أكتوبر الجاري، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت، أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.
وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج لكافة المتقدمين – بمديريات الأمن وفقاً للجدول الزمنى الذى سيُعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.
وأوضحت الوزارة يحظر سفر الفئات التالية لأداء مناسك الحج لعام 1447 هـ/ 2026 م، حيث إنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى وفقاً للضوابط التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية والسلطات السعودية، وهم:
(مرضى الفشل الكُلوى ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كلوى – مرضى تَليف الرئة – الحالات المُتقدمة من ذوى أمراض “القلب، الأوعية الدموية، التليف الكبدى” – المرضى بالأمراض العصبية والنفسية/ العقلية التى تُعيق الإدراك أو مصحوبة بإعاقات حركية شديدة، وأمراض الزهايمر والشيخوخة المصحوبة بالخرف – السيدات الحوامل فى الثلاثة أشهر الأخيرة، والحمل الخطر فى جميع مراحل الحمل – مرضى السرطان النشط الذين يتلقون العلاج الكيميائى أو البيولوجى أو الإشعاعى – الأمراض المُعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة فى الحشود البشرية مثل (الدرن/ السل الرئوى المفتوح والحميات النزفية).
حالات السمنة المفرطة المرضية – الأطفال دون 12 سنة، و”فى حالة حدوث أى متغير فى الاشتراطات العمرية من الجانب السعودى سيتم الإخطار بها على الفور لتنفيذها”.
عن بوابة الاهرام